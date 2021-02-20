Киев, , 18:28 — REGNUM Санкции украинских властей против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука положительно оценило американское посольство в Киеве 20 февраля в своём Twitter.

Американская сторона указала, что поддерживает действия Киева, направленные на «защиту суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций». Что касается Медведчука, то посольство отметило следующее:

«С 2014 г. Медведчук находится под санкциями Соединённых Штатов за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти ввели санкции ещё против семи граждан и 19 юридических лиц. Рестрикции советом национальной безопасности и обороны Украины введены на трёхлетний срок.

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