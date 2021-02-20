Казань, , 18:28 — REGNUM Футбольный клуб «Тамбов» взял в аренду у «Рубина» (Казань) нападающего Кирилла Климова. Об этом 20 февраля сообщает официальный сайт «Рубина»

20-летний спортсмен будет выступать за клуб до окончания сезона — 2020/21.

В текущем сезоне Климов отыграл 4 матча и не отметился результативными действиями.

Ранее главный тренер тамбовчан Сергей Первушин заявил, что клуб договорился с «Рубином» и московскими клубами «Динамо» и ЦСКА о переходе в тамбовскую команду ряда игроков.

19 февраля «Тамбов» получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав задолженность, и продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.