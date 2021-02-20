Париж, , 18:30 — REGNUM Представители крайне правой французской организации, выступающей за пресечение иммиграции в страну, «Самобытное поколение» устроили протест в центре Парижа против решения министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена о ее роспуске. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает Le Figaro.

Несколько сотен человек встретились в 14 округе Парижа с плакатами «Я просто защищаю свой народ», «Нас распускают, потому что мы самобытные» и «Франция — французам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 января Дарманен заявил, что был«возмущен» действиями крайне правого движения «Самобытное поколение» в южных департаментах страны, где представители группы проводили акции, направленные против мигрантов.

Напомним, 19 января организация «Самобытное поколение» объявила о начале так называемой «Операции Пиренеи», в рамках которой члены группировки собираются«отлавливать» мигрантов на французско-испанской границе.

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