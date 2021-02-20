Лондон, , 18:40 — REGNUM В Великобритании запущен проект по созданию водородной инфраструктуры для крупных портов с целью улучшения климатических показателей и перехода на экологически чистое топливо. Об этом пишет Ричард Корнуэлл в статье «Крупный проект: самые большие порты смогут работать на водороде» для британского информационного портала Ipswich Star 20 февраля 2021 года.

Водородное топливо будет использоваться для заправки портового оборудования, судов, грузовиков и поездов.

Проект водородного хаба был разработан в рамках проекта Freeport East, который, как утверждается, может создать 13 500 новых рабочих мест. Проект привлёк инвестиции на сумму более £500 млн и готов обеспечить экономический рост в размере £5,5 млрд в течение 10-летнего периода.

Восточный водородный узел Freeport East Hydrogen Hub объединит проекты по ядерной, водородной, морской и транспортной декарбонизации.

Сторонники проекта утверждают, что Freeport East может начать создавать значительное количество новых рабочих мест в течение ближайших 12 месяцев и таким образом продемонстрировать возможности Великобритании по достижению климатических целей на COP26 — Конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт в Соединённом Королевстве в ноябре 2021 года.

Планируется увеличить мощность электролизеров до 1 ГВт, что составляет 20% от целевого показателя 5 ГВт, прописанного в Плане премьер-министра для зеленой промышленной революции. Энергетический проект будет реализован в партнерстве с Ryse-Hydrogen и EDF, разработчиками атомной электростанции Sizewell C.

Клеменс Ченг, управляющий директор компании Hutchison Ports Europe, дополнил: «Развитие Hydrogen Hub позволит нескольким компаниям начать разработку портового оборудования для альтернативного топлива. Создание испытательного стенда для демонстрации потенциала водорода в портовой среде сделает Великобританию явным лидером в разработках, которые помогут решить проблему изменения климата и поддержат повесткунулевых выбросов. Автомобильные, железнодорожные и морские грузовые узлы Великобритании — это и есть необходимые масштабы для скорейшего использования водородной энергии в грузовом и морском секторах».

Джордж Киффер, председатель Совета проекта Freeport East, сказал: «Зеленая энергия лежит в основе Freeport East. Развитие Hydrogen Hub и участие серьезных партнеров в этом проекте показывает, что наше предложение подкреплено реальным содержанием. Freeport East станет местом, где будут внедрены инновации в зеленой энергетике, будут созданы рабочие места, где будет производится энергия как для местного, так и для национального потребления».

Джо Бамфорд, исполнительный председатель Ryse-Hydrogen, заявил, что порт будет конкурировать с крупнейшими в мире «зелеными» проектами: «Когда участники проекта объединяют свои силы, происходят невероятные вещи. Правительство хочет дать старт «зеленому» восстановлению экономики, и именно такие проекты, как этот, могут принести пользу. Помимо производства водорода и транспорта с нулевым уровнем выбросов в портах, он вносит свой вклад в программу ядерной энергетики, будет использовать энергию ветряных электростанций у побережья Восточной Англии, будет стимулировать инновации и продвигать экологически чистое морское судоходство — это шесть квадратов, отмеченных в Плане премьер-министра для зеленой промышленной революции».

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