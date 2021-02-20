Москва, , 18:23 — REGNUM Банк России не ожидает дальнейшего роста цен на нефть в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в опубликованном 20 февраля докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

«Цены на нефть выросли на фоне восстановления мировой экономической активности, однако их дальнейшего повышения на среднесрочном горизонте не ожидается», — отмечается в материале.

В ЦБ считают, что значительный рост цен приведёт к увеличению объёмов добычи в США и других странах вне ОПЕК+, а также повысит вероятность ускоренного ослабления квот странами — участницами соглашения.

С учётом этих факторов регулятор прогнозирует стабилизацию цен на нефть на уровне около $50 за баррель на период до конца 2023 года.