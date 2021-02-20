Ижевск, , 18:23 — REGNUM В отношении 26-летнего жителя Удмуртии вынесен приговор по п. «з» ч.2 ст.105 («Убийство, сопряженное с разбоем»), п. «б» ч.2 ст.162 («Разбой, совершенные с причинением тяжкого вреда здоровью»), п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что в мае прошлого года осужденный пришел к малознакомой пенсионерке с требованием денег. Когда женщина отказалась, мужчина связал ее, а затем задушил. В ее квартире он нашел 1,4 тыс. рублей наличными и банковскую карту, на которой было 26,42 тыс. рублей.

Кроме того, в апреле 2020 года он познакомился с девочкой, не достигшей 14-летнего возраста, и изнасиловал её.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Ленинский районный суд Ижевска вынес обвинительный приговор по уголовному делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») в отношении бывшего сотрудника ФГУП «Охрана». Установлено, что в январе 2019 года на лестничной площадке одного из домов в Ижевске пенсионерка сделала замечание своему соседу, он в это время был в состоянии алкогольного опьянения и курил в подъезде.

После этого мужчина нанес женщине несколько колото-резаных ранений грудной клетки, затем перенес тело в ее квартиру с целью поджечь, скрыв таким образом преступление.