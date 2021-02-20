Лондон, , 18:22 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» (Лондон) сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче 25 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) — 1:1. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Счет в матче открыл футболист «Саутгемптона» Такуми Минамино (33 мин), а «Челси» сравнял счет на 54 мин. — Мэйсон Маунт реализовал пенальти.

По итогам этого матча «Челси» (43 очка) расположился на IV месте в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» (30 баллов) — 13 строчке.

Ранее голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о своем будущем в клубе:

«На данный момент по шкале от 0 до 10 — я счастлив на 7,5. 3 месяца назад назвал бы чуть меньшую цифру из-за отсутствия игровой практики. … Нужно играть хотя бы немного, чтобы чувствовать себя лучше».