Москва, , 18:21 — REGNUM Эффект низкой базы дает РФ возможность добиться существенного и долговременного роста ипотечного кредитования в сфере индивидуального жилищного строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала новость о том, что Минфин РФ предложил распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частного жилья.

«На развитых рынках условия по ипотеке внутри городской черты и за городом практически равны, так что в этом плане мы пока сильно отстаем, — сказала Школьная. — С другой стороны низкая база создает возможности для существенного и долговременного роста сектора. Что касается мер поддержки молодых семей, то многие страны стараются использовать различные механизмы, стимулирующие рождаемость. В том числе стремятся улучшить жилищные условия домохозяйств, используя льготы по кредитным ставкам».

Как полагает Школьная, зарубежный опыт дает представление о том, как через тонкие настройки финансирования проектов и поддержки спроса можно влиять не только на объемы, но и на качество жилья.

«У нас в стране качественным характеристикам объектов уделяется неоправданно мало внимания со стороны регуляторов рынка, — сказала Школьная. — Если мы стремимся обеспечить стабильный рост рынка, важно учитывать эту ситуацию, принимать меры по исправлению, уточнять параметры проектов, покупатели которых могут рассчитывать на льготы по ипотеке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что если в России резко подстегнуть спрос на частные дома, то произойдет существенный рост цен на недвижимость, который нивелирует эффект от льгот.

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