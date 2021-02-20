Москва, , 18:19 — REGNUM Если в России резко подстегнуть спрос на частные дома, то произойдет существенный рост цен на недвижимость, который нивелирует эффект от льгот. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала ту новость, что министерство финансов РФ задумалось о том, чтобы распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов.

«В общем объеме ввода жилья в эксплуатацию доля ИЖС составляет почти 50%, при этом получение ипотечного кредита было предельно затруднено (доля проникновения ипотеки в секторе ИЖС пока не превышает 5% в сравнении 70% в секторе многоквартирных домов), — сказала Школьная. — В некоторых регионах страны, где фактически не строятся многоквартирные дома, покупка частного дома — единственная возможность улучшить жилищные условия. Разумеется, системные меры поддержки дадут хороший стимул для развития сектора, экономики регионов и, что очень важно, поддержат рост рождаемости».

Основным риском, как подчеркнула Школьная, является несоразмерность мер поддержки уровню развития локальных рынков, резкое смещение баланса спроса и предложения.

«Другими словами, если резко подстегнуть спрос, то произойдет существенный рост цен на недвижимость, который нивелирует эффект от льгот, — сказала экономист. — Чтобы избежать подобных проблем и повышать уровень доступности жилья для населения, важно сделать программы долгосрочными (от пяти лет), а объем поддержки наращивать постепенно, соотнося с объемом и качеством нового строительства ИЖС в рамках каждого конкретного региона».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная объяснила, что основным ограничением, которое мешает жителям РФ обзавестись домом за городом, является недостаток денежных средств, и «Семейная ипотека» для индивидуального жилищного строительства позволит частично сгладить этот недостаток.

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