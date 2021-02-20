Берлин, , 18:19 — REGNUM В Германии очень многие политики «забывают, что между Берлином и Москвой есть Польша». Об этом заявил 20 февраля аналитик энергетического рынка и преподаватель частной школы управления Hertie (Берлин) Томас О'Доннелл в интервью для Polskie Radio 24.

Данное заявление эксперт сделал в контексте строительства российско-германского газопровода «Северный поток — 2», против которого резко выступает Польша.

«Многие консервативные бизнесмены и политики в Германии, поддерживающие Христианско-демократическую партию, исторически связаны с бывшей Пруссией. Они всегда думали о Германии как о восточной, а не западной или атлантической стране. Они чувствуют себя близкими к России — у Пруссии исторически были неплохие отношения с Российской империей. Поэтому многие политики иногда забывают о существовании между Германией и Россией еще некой страны», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции заявил, что германско-российский газопровод «Северный поток — 2» «расколол Запад».