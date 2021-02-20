Красногорск, , 18:18 — REGNUM Сотрудники уголовного розыска совместно с ФСБ России задержали в Московской области восьмерых участников опасной банды, подозреваемых в десяти убийствах, совершенных с 2000 по 2019 год, сообщила 20 февраля журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны семеро рядовых членов вооруженной банды и ее предполагаемый организатор.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из ФСБ России и Главного управления МВД России по Московской области задержаны участники вооруженной группы, которые подозреваются в серии убийств», — сказала Ирина Волк.

По данным МВД РФ, задержанные могут быть причастны к десяти убийствам, произошедшим на территории Сергиево-Посадского района Московской области, а также на территории Костромской и Ярославской областей с 2000 по 2019 год.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии возобновили следствие по убийству 16-летней давности