Москва, , 18:18 — REGNUM Основным ограничением, которое мешает жителям РФ обзавестись домом за городом, является недостаток денежных средств, и «Семейная ипотека» для индивидуального жилищного строительства позволит частично сгладить этот недостаток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Так она прокомментировала новость о том, что министерство финансов России предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов.

«Меры поддержки развития сектора частного домостроения (индивидуального жилищного строительства) активно обсуждаются в течение уже нескольких лет. И любые разумные инициативы, направленные на развитие данного сектора, стоит поддерживать, — сказала Школьная. — Согласно недавним исследованиям, более 68% процентов жителей РФ предпочли бы жизнь за городом, в частном доме. А основным ограничением для покупки дома является недостаток денежных средств. «Семейная ипотека» для ИЖС позволит частично сгладить этот недостаток».

Также Школьная отметила, что меры поддержки ИЖС повысят конкуренцию на рынке жилья в целом, так как девелоперам многоквартирных домов придется улучшать характеристики своего продукта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий, института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина заявила, что введение в России семейной льготной ипотеки на частные дома станет стимулом к развитию индивидуального жилищного строительства.