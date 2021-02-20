Париж, , 18:30 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предложил франкоязычным блогерам Mcfly & Carlito создать видео для YouTube про социальную дистанцию, на что блогеры ответили согласием. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает France Info.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Давид Коска и Рафаэль Карлье, снимающие видео под псевдонимом Mcfly & Carlito, опубликовали на своем юмористическом канале с 6,2 миллионами подписчиков видеообращение президента Республики, в котором тот предлагает записать видео-рекомендацию французам соблюдать социальную дистанцию.

«Я бросаю вам вызов: создайте видео, которое вновь объяснило бы важность соблюдения социальной дистанции, временной отмены встреч, снижения риска, отказа от нахождения вместе больших групп людей, перехода на удаленную работу в максимально возможной степени. Сделайте очень простое видео, и, если у него будет 10 миллионов просмотров, я обещаю, что вы придете снимать в Елисейский дворец (официальная резиденция президента Франции в Париже — прим. ИА REGNUM)», — заявил Макрон.

Блогеры объяснили свое согласие принять «вызов» лидера Франции тем, что надеются затем позвать его на свое «шоу анекдотов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 февраля в ходе выступления перед депутатами Национального собрания, Макрон заявил, что нуждается в «восьми или десяти днях», чтобы понять, следует ли «усилить или смягчить ограничения», направленные на борьбу с пандемией.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон не исключил пересмотра антикоронавирусных мер