Вроцлав, Польша, , 18:15 — REGNUM Новый руководитель вроцлавского отделения Института национальной памяти в Польше Томаш Гренюх публично извинился за то, что несколько лет назад он был запечатлен на фото с нацистским жестом (поднятой правой рукой). Об этом 20 февраля передает Onet.pl.

«Я приношу извинения за безответственное поведение, совершенное несколько лет назад. Я признаю, что считаю это ошибкой. Символы и жесты, которые я показывал, были юношеской бравадой, не обращенной к здравому смыслу и не учитывающей последствия. Однако они никогда не были основаны на прославлении тоталитаризма», — заявил Гренюх журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, Томаш Гренюх возглавил вроцлавское отделение Института национальной памяти Польши 8 февраля. В то же время вроцлавский вице-мэр Себастьян Лоренц тогда выразил протест против назначения Гренюха в связи с тем, что тот ранее был руководителем отделения радикальной националистической организации и имел неоднозначные радикально-националистически взгляды.