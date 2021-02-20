Сухум, , 18:14 — REGNUM Двое детей, которые накануне, 19 февраля, погибли на пожаре в абхазском городе Гудаута, являются российскими гражданами, сообщили 20 февраля в администрации Гудаутского района.

Уточняется, что при пожаре в частном доме в Гудауте погибли дети 2018 и 2020 годов рождения из Ставропольского края. В Гудауте ребятишки вместе с родителями временно проживали в гостевом доме. Тела погибших будут отправлены в Россию.

Напомним, пожар в частном доме на улице Очамчырской в Гудауте произошёл накануне, 19 февраля, в 17:10 (время местное).