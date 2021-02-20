Санкт-Петербург, 20 февраля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. Губернатор Петербурга Александр Беглов надеется устроить праздник выпускников «Алые паруса» в прежнем, очном формате в 2021 году. Об этом он заявил 20 февраля в ходе рабочего визита в школы Фрунзенского района.

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу во время праздника выпускников «Алые паруса» в 2020 году

Как сообщили в Смольном, Беглов посетил школы №№ 325 и 364, где ученики поинтересовались судьбой «Алых парусов» — ведь в 2020 году из-за пандемии праздник прошел только в онлайн-режиме, на традиционный концерт на Дворцовой площади никого не пустили, как и на просмотр фейерверка, специально вынесенного из акватории Невы в Финский залив.

«Отвечая на вопрос выпускников о празднике «Алые паруса», Александр Беглов выразил надежду, что в этом году эпидемическая обстановка позволит провести праздник в прежнем формате», — заявили в администрации Петербурга.