Варшава, , 18:11 — REGNUM 33-летний шахтер погиб в результате несчастного случая на руднике Земовит, который находится в городе Лендзины (Польша). Рабочий был засыпан углем из одного из резервуаров, его нашли лишь спустя несколько часов спасательной операции. Об этом передает Polskie Radio 24.

Пресс-секретарь «Польского шахтерского объединения» Томаш Глоговский сообщил, что авария произошла в пятницу, 19 февраля, на глубине 500 метров под землей.

«Из цистерны №3 производилась выгрузка угля, однако произошла авария, и он начал сыпаться на рабочих. Там находилось семеро шахтеров, шестерым удалось выбраться из шахты и спастись, но один скрылся из виду, его долго не могли найти», — рассказал он.

На место происшествия выехали семь горноспасательных бригад, а также скорая помощь. Шахтера нашли лишь в 02:45 ночи по местному времени. Он был под завалами угля. Врачи констатировал его смерть.