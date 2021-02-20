Москва, , 17:57 — REGNUM Акустические испытания успешно прошёл посадочный аппарат автоматической межпланетной станции «Луна-25», сообщили 20 февраля в пресс-службе РКК «Энергия».

Испытания проводились в специальной акустической камере, где на посадочный аппарат воздействовали волны, подобные тем, которым «Луна-25» подвернется во время старта. Их провели по заказу разработчика «Луны-25» — НПО имени Лавочкина.

Комментируя итоги испытаний, глава центра экспериментальной отработки полноразмерных изделий и их составных частей «Энергии» Михаил Семёнов пояснил, что аппарат акустически нагружают для проверки на прочность.

Семёнов «Акустическая камера позволяет достигать уровня звука в 160 децибел. Мы первыми в нашей стране стали проводить такие акустические испытания, ориентируясь на международную практику».

Отмечается, что в акустическую камеру поступает звук, создающий вибрационные волны, которые воздействуют на установленный внутри аппарат. Датчики на аппарате регистрируют силу воздействия звуковых колебаний и их последствия. Инженеры следят, как конструкции аппарата принимают звуковой удар.

В РКК «Энергия» отметили, что визуальный осмотр аппарата показал, что «Луна-25» успешно преодолела эти нагрузки».

Напомним, «Луна-25», создаваемая в рамках проекта космической экспедиции «Луна-Глоб» НПО Лавочкина, создана для отработки базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведения контактных исследований Южного полюса Луны. Пуск «Луна-Глоб» запланирован на октябрь-ноябрь 2021 г. с космодрома Восточный.

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