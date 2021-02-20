Москва, , 20:49 — REGNUM Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что отношения между Россией и Европейским Союзом разорваны «в клочья», вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Совсем их доконал коронавирус. Главное, не спешить! Время все расставит по своим местам», — считает Александр Т.

Многие пользователи считают, что между ЕС и Россией действительно уже не осталось конструктивных отношений. Более того, они уверены, что сами страны Европы теряют связи внутри Союза.

«Евросоюз разваливается, так что немудрено, что с ним у всех рвутся отношения и отношения рвутся внутри ЕС», — поделилась своим мнением Mila F.

Некоторые комментаторы оказались уверены в том, что обоснование Лаврова таких отношений предвзятостью со стороны Европы, выглядит неправдоподобной. По их видению, суть кроется в необходимости ЕС удовлетворять интересы США.

«Это не предвзятость, это противоречие экономическим интересам Америки. Уж говорите всё, как есть», — написала Marina P.

Нашлись и те, кто оказался даже обрадован разрыву отношений. Люди считают, что у России достаточно друзей в мире.

«Будем дружить с Китаем — первой экономикой мира на сегодняшний день!», — пишет Елена Ф.

Напомним, 29 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что отношения между Россией и Европейским Союзом разорваны «в клочья».