Москва, , 17:42 — REGNUM В работе сервисов «Альфа-Банка» днём в субботу, 20 февраля, произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 17:00. Большинство жалоб (96%) связано с невозможностью авторизоваться в системе. Некоторые сообщают о невозможности снять деньги в банкоматах, а также о сбое всех сервисов банка.

Проблемы наблюдаются главным образом у клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.