Княгинино, , 17:40 — REGNUM В полицию обратился житель города Княгинино, у которого лжесотрудник банка украл несколько сотен тысяч рублей, пообещав предоставить возможность обогатиться на валютных операциях. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Мошенник пояснил, что банк будет оформлять от его имени кредиты, деньги будут выводиться со счета в долларах, а при росте курса будут возвращаться на счет, при этом кредит аннулируется, а разница останется в счет заработка клиента.

Потерпевший предоставил злоумышленнику данные паспорта и банковской карты после чего тот с ним созвонился через интернет-мессенджер. Во время разговора потерпевшему приходили смс-сообщения, на которые он не обращал внимания. В какой-то момент банковскую карту заблокировали, тогда злоумышленник дал рекомендацию получить моментальную карту в отделении банка.

После получения карты с мужчиной вновь связались, и он сообщил данные новой карты. После этого потерпевшему на телефон стали поступать смс-сообщения о том, что на его имя был оформлен кредит, а также сообщения о денежных переводах.

В итоге выяснилось, что мошенники похитили у него почти 420 тысяч рублей.