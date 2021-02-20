Дейр-эз-Зор, Сирия, 20 февраля 2021, 17:34 — REGNUM На одном из рынков сирийской провинции Дейр-эз-Зор прогремел взрыв, сообщает 20 февраля информагентство SANA.
По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль. Отмечено, что взрыв произошел во время оживленной торговли.
Уже известно о гибели троих человек и ранениях еще десяти. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому власти не исключают, что число жертв может вырасти.
О причастности к этому взрыву пока не заявила ни одна из радикальных группировок.
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