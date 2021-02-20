Севастополь, , 17:34 — REGNUM Федеральные удостоверения жителей осаждённого Севастополя получили 1078 человек, данные на 20 февраля опубликовала пресс-служба правительства города. Всего, по информации правительства, в городе-герое проживают 1082 жителя осажденного Севастополя.

«Выдача удостоверений началась в конце 2020 года. На сегодня у нас остались не выданными лишь 4 удостоверения», — уточнила начальник управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Жанна Финогенова. Выдача удостоверений ещё четырём жителям задержана в связи с состоянием их здоровья. Также удостоверения жителей осаждённого Севастополя получили 14 человек, проживающих сегодня в других регионах России.

Статус жителя осаждённого Севастополя даёт право на ряд мер поддержки, это назначение второй пенсии (в беззаявительном порядке с 1 октября 2020 года), право на обеспечение жильём, а тем, кто не нуждается в жилье, положена компенсация за капремонт в размере 100 тысяч рублей. Жанна Финогенова уточнила, что за такой компенсацией уже обратились 54 жителя осажденного Севастополя. Первые выплаты планируется произвести в марте текущего года.

«Полный перечень мер соцподдержки, которые получили жители осажденного Севастополя после приобретения федерального статуса мы свели в информационный буклет, который будет направлен каждому ветерану», — уточнила Жанна Финогенова.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о статусе ветеранов Великой Отечественной войны для награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя» Государственная дума РФ приняла в декабре 2020 года.