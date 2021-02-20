Москва, 20 февраля, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Америка вернулась на мировую арену и сотрудничество с европейскими партнерами является «краеугольным камнем» внешней политики, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 20 февраля в социальной сети Facebook.

Gage Skidmore Джо Байден

«Поздравляю! Мы тоже вернулись! Лучше не оглядывайтесь», — пишет Биата П.

Многие пользователи совершенно не обрадовались подобному высказыванию Байдена. По их видению, речь идёт о начале нового этапа агрессивной внешней политики Вашингтона.

«У Гитлера тоже были большие планы. А мог бы ещё пожить», — поделился своим мнением Jurijs D.

Некоторые комментаторы отметили, что в США постоянно говорят о защите Европы, но не договаривают то, от кого они собираются её защищать.

«От кого они всё время Европу защищают?» — задаётся вопросом Валерий П.

Нашлись и те пользователи, кто призвали Байдена обратить своё внимание на те проблемы, которые возникли на территории Соединённых Штатов.

«А что, Техас он уже спас? Слушай, Байден, у тебя там гуманитарная катастрофа, давай, наведи порядок», — обращается Inna O.

Напомним, 19 февраля президент США Джозеф Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену и назвал сотрудничество с европейскими партнерами «краеугольным камнем» внешней политики.