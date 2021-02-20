Санкт-Петербург, , 17:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге с начала прививочной кампании первую дозу вакцины от коронавируса получили уже более 205 тысяч человек. Полностью закончили цикл вакцинации, состоящий из двух доз, 59 тысяч человек. Об этом сообщили 20 февраля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева, курирующего городское здравоохранение.

Медсестра во время вакцинации от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Только за последние сутки в Петербурге сделано более 14,5 тысячи инъекций от коронавируса в 128 пунктах вакцинации.

Кроме того, в городе работают пять выездных прививочных бригад, которые иммунизируют петербуржцев, проживающих в социальных стационарах: привито уже почти 1,3 тысячи таких горожан.

За всё время в Северную столицу поступило 330 тысяч комплектов двухкомпонентной российской вакцины «Спутник V». Этот объем составляет 6,1% от численности постоянного населения Петербурга. В поликлиниках на сегодня остается 111 тысяч доз вакцины.

Напомним, что после завершения выходных дней, в среду, 24 февраля, намечено открытие прививочных пунктов в четырех крупных торгово-развлекательных центрах. Чтобы сделать там прививку, записываться заранее не надо.

А для прививки в поликлиниках надо записаться через телефонную службу «122» или онлайн-сервис «Здоровье петербуржца», или виртуальные кол-центры поликлиник, или портал «Госуслуги» и портал государственных услуг в Санкт‑Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в Петербурге открылся центр вакцинации от коронавируса, способный принять до 600 человек в сутки.

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