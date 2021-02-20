Уфа, , 18:05 — REGNUM Проверку после сообщения в СМИ о предоставлении жилья по завышенной цене семьям с детьми-инвалидами проводят в Башкирии. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что в СМИ была опубликована информация о том, что администрация Туймазинского района в рамках реализации региональной целевой программы предоставила трем семьям, которые воспитывают детей-инвалидов, жилые помещения, цена которых завышена по сравнению с рыночной.

Отмечается, что по результатам проверки сотрудники прокуратуры примут процессуальное решение.

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