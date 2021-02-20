Екатеринбург, , 17:42 — REGNUM В исправительной колонии № 5 (Нижний Тагил, Свердловская область) научили заключённых регулировать своё состояние с помощью упражнения «психоэнергетический зонтик». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского главка ФСИН.

Психологи провели групповое занятие по нейтрализации гнева, раздражения и повышенной тревожности. Осуждённых научили саморегуляции своего психоэмоционального состояния.

В рамках занятий в колонии научили заключённых создавать защитные барьеры, а также применили упражнение «Психоэнергетический зонтик», детали которого умалчиваются.

«После проведенного мероприятия осужденные отмечают улучшение общего самочувствия, положительные отзывы от занятия», — кратко прокомментировали итоги в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловском главке ФСИН опровергли слухи о том, что в одной из екатеринбургских колоний якобы сжигали кошек в печах.

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