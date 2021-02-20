Москва, , 17:26 — REGNUM Россию, как и Китай, на так называемую специальную онлайн-сессию Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности не пригласили в качестве участников, а рассматривали как «угрозы», говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой от 20 февраля.

Комментируя состоявшуюся накануне, 19 февраля, онлайн-сессию Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, российский дипломат отметила, что это мероприятие было заявлено как начинающее цикл предваряющих пленарное заседание МКБ мероприятий «Дорога в Мюнхен 2021».

Захарова отметила, что у Москвы вызывает недоумение состав участников мероприятия, особенно, если взглянуть на повестку конференции, обсуждающей «актуальные проблемы мирового развития», «проблемы изменения климата» и «борьбу с пандемией коронавирусной инфекции», — такие формулировки обозначены организаторами мероприятия.

Захарова «По сути, стоящие перед всем человечеством проблемы планируется обсудить в очень «зауженном» формате».

Российский дипломат напомнила, что в дискуссии участвовали руководство Соединённых Штатов и Евросоюза, Генсек ООН, гендиректор ВОЗ.

Захарова «О том, чтобы привлечь к участию другие страны, включая Россию и Китай, речь не шла. Напротив, они рассматривались в дискуссии в качестве угроз и соперников, с которыми нужно бороться».

Представитель МИД РФ отметила следующее: Запад в очередной раз продемонстрировал, что собирается «решать проблемы в узком кругу», продвигая удобные ему решения. Затем эти решения будут навязаны остальным членам международного сообщества «через призму «миропорядка, основанного на правилах»».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вышеуказанном мероприятии многие выступающие говорили о России. Так, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что строить новую мировую архитектуру безопасности без России невозможно. Германский канцлер Ангела Меркель заявила, что странам Запада надо выработать общий подход к России.

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