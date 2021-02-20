Симферополь, , 17:26 — REGNUM Продление федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» до 2025 года утверждено Правительством РФ, об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики Крым 20 февраля.

Общий объём финансирования программы с учётом продления сроков реализации увеличено на 122 млрд рублей — до 620,2 млрд рублей. Планируется реализовать более 550 проектов, в том числе в программу включены объекты комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя, развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство подъездов от автомобильной дороги «Таврида» к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении. Также документ предусматривает продление действия упрощенного механизма доведения средств федерального бюджета при реализации мероприятий программы в 2021 году.

На текущий год программой запланировано, в частности, завершение строительства целого ряда важных инфраструктурных объектов, в том числе Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительство водовода в пгт. Орджоникидзе, Феодосии, строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный. В 2021 году планируется открыть три новые школы, пять ФОКов, 13 детских садов. В Севастополе программа предусматривает реализацию мероприятий по очистке стоков на КОС «Южные», а также по решению вопроса водоснабжения. В программу включен ремонт ул. Капитанская, где по поручению президента строится культурный кластер, а также строительство театра танца им. В. А. Елизарова и реставрация театра им. А. В. Луначарского. Увеличен объём средств на программы газификации и теплоснабжения.