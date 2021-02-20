20 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Владимир Станулевич, , 18:43 — REGNUM Очередная сессия собрания депутатов Мезенского района Архангельской области закончилась неожиданной отставкой председателя собрания Ф. Ю. Личутина с формулировкой «за утрату доверия». Как говорят в кулуарах, она связана с нарушениями при подсчете голосов депутатов совета, находившихся в командировке во время одной из предыдущих сессий. Фракция ЕР, в которую входит Ф. Ю. Личутин, пыталась встретиться с председателем чтобы разрулить ситуацию, но, как говорят, Федора Юрьевича «понесло». В итоге голосование за его отставку прошло единогласно. Кто из депутатов претендует на кресло спикера, пока непонятно, фракция единороссов в совете не имеет большинства, а членов партии всего двое.

Мезенский район Архангельской области славится своими красивейшими деревнями, но сейчас у него непростые времена Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Фёдор Личутин Mezen.ru

Ситуация осложнилась только что возбужденным уголовным делом против главы Мезенского района Надежды Ботевой. На сайте следственного комитета Архангельской области 19 февраля 2021 года размещена информация, что: «…завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению главы одного из муниципальных образований Архангельской области в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в 2019 году глава муниципального образования организовала проведение аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту водопропускной перемычки, заведомо зная, что выполнение таких работ не требуется. На аукцион был заявлен единственный участник — коммерческая организация, которую возглавлял знакомый обвиняемой. С ним заключен фиктивный муниципальный контракт, в рамках которого какие-либо работы не выполнялись. После подписания акта о приемке якобы выполненных работ на расчетный счет коммерческой организации перечислены денежные средства в размере более 999 тысяч рублей, принадлежащие муниципальному образованию.

В ходе допроса обвиняемая свою вину не признала… уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу». Неназванный «глава муниципального образования», очевидно, и есть Н. Н. Ботева.

Как сообщают СМИ со слов глав района, она рассчиталась за неоплаченный муниципальный контракт по ремонту дороги в городе Мезень другим контрактом, по которому работ не проводилось. Надежда Николаевна сообщила, что «личной заинтересованности у нее не было» и она погасила убыток, причиненный бюджету, из своих личных средств. Н. Н. Ботева имеет экономическое образование, работала руководителем мезенского филиала «Архоблэнерго», и жители Мезени удивляются, как глава района заключила такие контракты. В области администрация Мезенского района Н. Н. Ботева была на хорошем счету, по показателям МСО среди 19 районов области Мезенский занимал место в первой тройке. Признаком поддержки районного руководства было включение в нацпроекты строительства двух детских садов в Мезени и Каменке и школы в Мезени. В связи с расследованием уголовного дела по муниципальному контракту проверка правоохранителями одного из этих объектов уже прошла, ожидаются и следующие.

Надежда Ботева Vk.com/mezen_official

Каждое из двух происшествий — снятие председателя собрания Личутина и вероятное отстранение судом главы района Н. Н. Ботевой — большие события для Мезени. Но их сочетание в одно время погружает район в неопределенность, не исключена потеря управляемости в сильные морозы. Со стороны областной власти и куратора района в областном правительстве, министра связи П. Окладникова требуется «ручное управление». Особенно опасна потеря управления во время, как всегда на Мезени, проблемного отопительного сезона. Только что, второй год подряд, районная администрация объявила в районе «повышенную готовность в связи с отсутствием топлива», завозимого ТГК-2 на электростанции и котельные с отставанием от графика. Правда, генеральный директор ООО «ТГК-2 — Эксплуатация» Авенир Чубаков сообщил ИА REGNUM, что «запас топлива на ДЭС Мезенского района сформирован, никакой опасности нет. Максимальный запас топлива ДЭС Койды — 180 дней, этого хватит до летнего завоза морем. Минимальный запас на ДЭС Долгощелья и Сояны — 16 дней, и туда через зимник топливо регулярно доставляется из Архангельска. Завоз на период весенней распутицы до летней навигации — 1800 тонн будет завершен в марте». Однако настораживает большая разница в цифрах между районной администрацией и ТГК-2.

Отстранение главы Мезенского района судом весьма вероятно. Уже сейчас наблюдатели задумываются, кто придет на замену — высказываются мнения, что это должен быть опытный управленец с волевыми качествами, незамеченный в коммерческих связях и пользующийся общественным доверием. Опыт необходим в связи с «неблагоприятными погодными условиями», которые в Мезени тянутся до мая, а доверие — в связи с нынешними нехорошими обстоятельствами.

Сессия Собрания депутатов Мезенского района Mezen.ru

Местные наблюдатели склоняются к кандидатуре «из варягов», которых можно поискать в соседних Пинежском и Лешуконском районах. Возможно перемещение сюда одного из успешных заместителей глав районов Архангельской области. Среди местных кадров упоминаются заместитель главы Мезенского района по строительству Виталий Сопочкин и прославившаяся выдержкой при спасении детей на пожаре и ответственностью за свое дело секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних Анастасия Малинина.