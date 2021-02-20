Москва, , 20:46 — REGNUM Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против пяти граждан России, а также против трёх граждан Украины и 19 юридических лиц, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Там, наверное, паника. От смеха», — пишет Serj G.

Многие пользователи не смогли серьёзно воспринять подобные санкции со стороны Украины. Граждане уверены, что это не приведёт ровно ни к какому эффекту.

«Вот как можно серьёзно относиться к Украине? Раньше смешные были, но после выбора клоуна, переплюнули КВН», — считает Сергей В.

Некоторые комментаторы напомнили руководству Украины о том, что в России ещё много граждан и против всего населения страны оно ввести санкции не сможет.

«У нас ещё осталось 146 000 095 граждан России. Замучаются», — пишет Евген М.

Часть людей считают, что Украине можно дать волю в данном вопросе. По их видению, это не несёт никакой угрозы для России.

«Пусть тешатся», — написал Виталий Н.

Напомним, 19 февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о том, что ведомство ввело санкции против пяти граждан России, трёх граждан Украины и 19 юрлиц.