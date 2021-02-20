Москва, , 17:09 — REGNUM Клеточный иммунитет является долгосрочным фактором в защите населения от эпидемических рисков, и потому ему не следует придавать первоочередное значение. Об этом 20 февраля заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

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«Клеточный иммунитет — это достаточно долгосрочная история. Здесь на клеточный иммунитет, скажем так, можно надеяться, но полагаться однозначно на него нельзя», — заявил Чернов.

«Предполагается, что организм в клетках памяти так называемых, Т-лимфоцитах, содержит информацию о когда-то давно прошедшей вирусной атаке, и в этом случае он борется не с самим вирусом, а убивает клетки, которые он считает заражёнными именно этим вирусом. Это долговременная, длительная защита даже тогда, когда антитела уходят. Но сейчас на пике пандемии скорее, наверное, всех будет интересовать защита немедленная, которая может сформироваться достаточно быстро», — пояснил он.

По его словам, «КовиВак» обеспечивает и клеточный иммунитет и иммунитет, приобретаемый в связи с выработкой антител к определённому белку, однако в текущих условиях ценность имеет в первую очередь второе.

20 февраля Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Первые 127 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта.