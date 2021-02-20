Афины , , 17:08 — REGNUM Греция зарегистрировала 1460 новых случаев заражения коронавирусом за сутки к вечеру 19 февраля, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Подтвержденные случаи инфицирования с начала пандемии составили в Греции 177 494. В общей сложности 325 пациентов находятся на ИВЛ по всей стране. Их средний возраст — 70 лет. 88,6% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Еще 1267 пациентов были выписаны из реанимации с тех пор, как пандемия пришла в Грецию. В настоящее время средний суточный показатель пациентов с COVID-19, поступивших в больницы по всей стране, составляет 277. Средний показатель госпитализации за последние 7 дней составляет 223 пациента.

28 человек умерли от COVID-19 за сутки. Умерших с начала пандемии в Греции в сумме 6249. Из них 95,6% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

Сутками ранее в Греции выявили 1400 новых случаев заражения коронавирусом.