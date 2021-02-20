Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM Центральный военно-морской музей (ЦВММ) имени императора Петра Великого Санкт-Петербурга планирует присоединить к себе Военно-морской музей Северного флота в Мурманске. Об этом 20 февраля сообщил директор ЦВММ Руслан Нехай, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Нехая, музей планирует расширяться, и это обусловлено не недостатком площадей, а тем, что ЦВММ хочет присутствовать практически во всех регионах России. Пока речь идет о пяти регионах страны, а в будущем музей «двинется на север».

«У нас есть договоренность и реальные причины говорить, что в составе нашего музея очередным филиалом станет Музей Северного флота, а дальше обратим свои взоры на восток — на Тихий океан», — уточнил Нехай.

Руслан Нехай указал, что в ЦВММ работают профессионалы, которые имеют опыт работы с историей военно-морского флота, и именно они будут помогать коллегам из филиалов в регионах стать современными музеями, ведущими просветительскую, научную и патриотическую работу.

«К примеру, в 2020 году к нам присоединился музей Черноморского флота. Уже первые дни нашей работы там показали, что там очень много проблем», — отметил Нехай, добавив, что ЦВММ будет над работать над их решением.

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