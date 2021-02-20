Калуга, , 18:12 — REGNUM В Калужской области за сутки подтверждены два летальных исхода пациента с COVID-19. Об этом сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

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От осложнений, вызванных COVID-19, умерли житель Малоярославецкий района 1945 года рождения и житель Калуги 1947 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 247 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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