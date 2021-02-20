Челябинск, , 17:06 — REGNUM Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 20 февраля положительно оценил проект комплексного развития территории в городе Челябинске. Ему представили новый жилой комплекс «Evo Park», который сейчас возводится на месте, где раньше было танковое училище, сообщает пресс-служба губернатора региона.

После закрытия учебной организации площадка долгое время пустовала. И для её развития было принято решение построить здесь новый микрорайон. Строительство запланировано в 12 этапов. ППять из них реализовали в 2020 году — ввели 61 500 кв. метров жилой площади, а также детсад на 200 мест.

Сейчас в «Evo Park» создана безбарьерная среда, имеются воркаут-площадки, современные детские площадки, зоны отдыха, а также скалодром с мягкой зоной приземления.

«Скажу честно, я удовлетворён, хорошее соотношение цена-качество, за относительно небольшие деньги строится хорошее жильё. Подробно обсудили сегодня перспективы жилищного строительства. Считаю, что здесь у Челябинской области есть большой потенциал, есть большие возможности», — сказал Хуснуллин.

Он также добавил, что нужно стоить больше жилья, чтобы у граждан имелся выбор. Также чиновник отметил, что с губернатором Алексеем Текслером достигнута договорённость о том, чтобы разработать программу и на базе региона реализовывать пилотный проект, а также отрабатывать разные механизмы, в том числе и комплексного развития территорий.

Кроме того, Текслер представил гостю новый терминал челябинского аэропорта, открытый в январе. Сейчас в аэропорту идут работы на аэродромном комплексе. Строится новый перрон, для стоянки воздушных судов создадут 30 мест, из них 11 — под широкофюзеляжные самолеты. Также идёт реконструкция взлётно-посадочной полосы и заканчиваются, работы по расширению терминала международных линий.