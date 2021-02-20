Москва, , 17:04 — REGNUM Третья российская вакцина от коронавируса также предполагает две последовательные прививки. Об этом 20 февраля заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

«Да, две прививки с разницей в две недели в нашем случае», — заявил Чернов.

Эксперт также пояснил разницу в механизме действия новой вакцины и предшествующих российских вакцин от коронавируса.

«Если говорить о технологии взаимодействия с организмом, то наша вакцина полностью имитирует процесс заражения за исключением того, что вирус не может реплицироваться, поскольку он неживой», — пояснил он.

«В отличие от других вакцин, которые блокируют именно входные ворота — то есть тот механизм, который вирус использует для вхождения в клетку, взаимодействия поверхностного S-белка, который содержится в этих пресловутых «рожках», чтобы присоединиться к нашей клетке — наша вакцина содержит весь комплекс белков, потому что мы оттуда ничего не изымаем. Этих белков там свыше 50», — указал Чернов.

20 февраля Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Первые 127 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Центре Чумакова рассказали об отличии новой вакцины против коронавируса