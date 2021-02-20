Киев, , 17:03 — REGNUM Оксана Марченко объявила о вступлении в партию своего мужа — главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, говорится 20 февраля в её видеообращении.

Марченко отметила, что раньше не занималась политикой, но власти не оставили ей выбора, и теперь они получили «вместо одного Медведчука» «ещё и Марченко».

Марченко «С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа — за жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зелёного произвола и беззакония».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 февраля, украинские власти ввели персональные санкции против Медведчука, а также против Марченко.

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» эти меры назвали политическими репрессиями и борьбой властей с демократией.

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