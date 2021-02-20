Афины , , 17:17 — REGNUM Почти 40 000 сертификатов о вакцинации были выданы в Греции онлайн в течение 24 часов с момента начала работы соответствующей платформы, сообщило министерство электронного управления 20 февраля.

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Согласно данным министерства, почти все (98%) онлайн-записи на вакцинацию проводятся населением, в то время как среднесуточный показатель вакцинации составляет 21 000.

К настоящему времени было проведено почти 700 000 прививок. Из них 468 000 пришлось на первый из двух уколов, а 226 635 — на второй. По этому показателю Греция занимает 12-е место среди 27 стран ЕС по количеству прививок на 100 жителей.