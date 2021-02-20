Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сеть микроблогов Twitter стала скучной и он не намерен снова ею пользоваться.

Об этом Трамп сообщил 20 февраля в интервью телеканалу Newsmax TV.

«Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, — я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно», — сказал Трамп.

При этом он напомнил, как соцсеть действовала против него, ставя несогласованные с ним пометки на его сообщения.

«Они отмечали почти все. Все, что я говорил, получало пометки. Это позор», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года соцсеть Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа, имевший более 88 млн подписчиков. Это произошло на фоне многочисленных скандалов вокруг фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был провозглашен демократ Джо Байден.

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