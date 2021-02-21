Варшава, 21 февраля, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Правящая польская партия «право и справедливость» решила воспользоваться моментом и потуже «закрутить гайки» тем СМИ, которые позволяли себе критику в ее адрес. О том, в чем особенность нынешнего момента для Польши и как «закручивание» будет осуществляться технически, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Цель, означенная «Правом и Справедливостью», выглядит очень благородно и своевременно, предполагается обложить дополнительным налогом доходы СМИ от рекламы, чтобы направить полученные средства на борьбу с коронавирусом и последствиями эпидемии. Но даже такая формулировка не спасает от критики со стороны тех, кто видит (и небезосновательно) в этом предложении попытку поставить в сложное положение польские СМИ, проводящие прогерманскую или проамериканскую линию, ведь именно их финансы наиболее зависят от размещаемой рекламы.

Государственные же СМИ, которые получают дотации, нововведение затронет куда в меньшей степени. При этом момент выбран «Правом и Справедливостью» на редкость удачно, ведь ни США, ни ЕС сейчас не до того, чтобы отвлекаться на информационные маневры Варшавы. Читайте статью Станислава Стремидловского «Варшава готовится ударить по немецким и американским СМИ».