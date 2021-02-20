Москва, , 20:46 — REGNUM Аббревиатура Олимпийского комитета России (ROC), под которой выступят российские спортсмены на Олимпийских играх в Токио и Пекине, вызвала споры среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Да, выступят и правильно сделают. Они всю жизнь положили на тренировки, они готовятся к главному старту своей жизни — Олимпийским играм и это великое дело участвовать в них. И позвольте им решать, как поступать. А всё остальное — к власти и чинушам спортивным. Почему они устроили всё так, что народ нашей страны оказались в изгоях?», — задаётся вопросом Натали Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что это верное решение, выбрать аббревиатуру, в которой есть упоминание страны. Люди выражаются слова поддержки российским спортсменам.

«Считаю, что Россия при любых обстоятельствах должна позаботиться о своих спортсменах! Да российскому спорту!», — поделилась своим мнением Лора А.

Другие наоборот, не согласились с подобными компромиссами и выступили за бойкот спортивных мероприятий, на которых спортсменам из России запрещается использовать гимн и флаг страны.

«Бросайте уже это дело! Не дадут под своим флагом выступать! А если нет, то и не выступайте совсем! А то получается, ни Родины, ни флага!», — считает Александр П.

Часть людей выразила своё сожаление по поводу того, что спорт оказался в заложниках антироссийской политики.

«Я помню то время, когда провожали на олимпиаду и встречали спортсменов с помпой, экипировкой за счёт бюджета, радовались любой победе, гордились чемпионами, знали их в лицо и слушали Гимн нашего государства стоя. Куда всё делось? За державу обидно», — пишет Алла К.

Напомним, 19 февраля стало известно, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), полное название организации запрещено.