Белград, 20 февраля 2021, 16:57 — REGNUM Партия из 150 000 доз вакцины Astra Zeneса от коронавируса прибудет в аэропорт Белграда имени Николы Теслы утром 21 февраля.
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Самолет с грузом встретит президент Сербии Александар Вучич. Благодаря этой поставке Сербия станет одной из немногих стран в мире, где иммунизация населения против Сovid-19 проводится вакцинами от четырех разных производителей: Sinopharm, Pfizer, Sputnik V, а теперь и Astra Zeneса.