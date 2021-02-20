Оренбург, , 16:56 — REGNUM В северной части Оренбурга до конца 2021 года проведут реконструкцию моста и подходов к путепроводу на ул. Конституции СССР, сообщает пресс-служба областного правительства.

На ремонтные работы выделяют более 405 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Реконструкция началась в 2020 году. Мост соединит Степной с ул. Терешковой и разгрузит транспортный поток на ул. Театральная. Протяженность инженерного сооружения составит более 102 метров.

Подрядчик планирует обустроить подходы к путепроводу — 600 метров четырехполосной дороги на улице Конституции СССР и 600 метров тротуаров для пешеходов.