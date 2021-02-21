Москва, , 06:24 — REGNUM Шум, поднятый вокруг «мятежного блогера» Алексея Навального, стих. как будто и не было рекордных просмотров его «разоблачений» и прочего пиара. Почему так быстро стихли возмущения, казавшиеся такими сильными на старте, рассуждает редактор ИА REGNUM Евгений Цоц.

Участники митинга в поддержку Навального на Пушкинской площади в Москве, 23 января 2021 года © ИА REGNUM

Похоже, что все дело в исчерпании программы так называемой прозападной ветви российской власти. Пришли другие настроения, а вместе с ними меняется и репертуар той околокультурной тусовки, которая исполняла роль поддержки разных «борцов за свободу», включая в их число и Навального. Из самых ярких примеров — оставшийся не у дел художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников, с которым московские власти не захотели продлевать контракт.

Прогремел на всю страну манифест другого худрука московского театра Константина Богомолова, разразившегося обличениями духовно разлагающейся Европы. Короче, протест против российской власти утих. стоило самой российской власти слегка нахмурить брови. Читайте статью Евгения Цоца «У прозападного протеста в России сломан хребет».