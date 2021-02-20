Москва, , 16:55 — REGNUM В Москве подписано четырёхстороннее соглашение о социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 февраля в краевом правительстве.

Свои подписи в документе поставили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, президент ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, губернатор Красноярского края Александр Усс и глава администрации Норильска Дмитрий Карасёв.

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Согласно документу, на развитие Норильска до 2024 года должны выделить около 20 млрд рублей. С 2025-го по 2035 годы планируют выделить ещё порядка 100 млрд рублей. Уточняется, что большая часть этой суммы будет получена от компании «Норникель».

Между тем, по словам Усса, «восстановление городской инфраструктуры и создание достойных условий жизни для северян» требует, по разным оценкам, до 200 млрд рублей.

«После подписания данного соглашения начнётся работа по конкретизации мероприятий и сроков их выполнения», — отметил красноярский губернатор.

Он добавил, что проект комплексного плана социально-экономического развития Норильска разработан.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблемы развития Норильска были вынесены на федеральный уровень после экологической катастрофы, произошедшей в мае 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. В феврале 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» за аварию в Норильске 146 млрд 177 млн рублей.

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Город Норильск расположен в 300 кмк северу от Северного Полярного Круга, в 2400 кмот Северного Полюса. От Норильска до Красноярска — 1500 км. Норильск — один из пяти самых северных городов мира с численностью населения более 100 тысяч человек. Площадь города, по данным мэрии, составляет 4,5 тысячи кв. кмили 450 900,85 га.