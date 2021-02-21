Вашингтон, 21 февраля, 2021, 05:05 — ИА Регнум. Первый после утверждения на посту американского президента звонок Джо Байдена в Китай показал, что отказываться от противостояния и искать конструктивный выход из проблемной ситуации с Пекином Вашингтон не намерен. Как разворачивается тугая пружина американо-китайских противоречий, наблюдал обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

Байден счел необходимым начать указывать китайскому руководству правильную линию поведения по отношению к Тайваню. Таким образом, американский президент свел на нет свои же обещания не следовать курсу Дональда Трампа, который в свое президентство потратил немало сил на раздувание противостояния США и Китая.

Похоже, что риторика Трампа предназначалась в первую очередь не Китаю, а американцам и их союзникам, которых надо теперь, после трамповских «отклонений», убеждать в серьезности намерений Вашингтона. Шаги, запланированные Байденом в этом направлении, действительно не могут не настораживать. Что же задумал Байден в отношении «непокорных» стран? Читайте статью Владимира Павленко «Байден vs Си Цзиньпин: диалог прошлого с будущим».