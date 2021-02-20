Сельцо, Брянская область, , 16:53 — REGNUM Легковой автомобиль ВАЗ столкнулся с электропоездом № 6211 Жуковка — Брянск-Орловский 20 февраля возле города Сельцо Брянской области. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московской железной дороги.

По предварительным данным примерно в 13:30 водитель автомобиля выехал на переезд перед приближающимся составом. Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. Переезд оборудован световой и звуковой сигнализацией, она работала в момент аварии. Пассажиры электрички и локомотивная бригада не пострадали, но электропоезд получил повреждения и не мог продолжать движения самостоятельно. От станции Орджоникидзеград был отправлен вспомогательный локомотив, электропоезд доставили до станции Сельцо, где пассажиров пересадили в другой поезд.

По данным МЧС региона, в ДТП погибли три человека.