Минск, 21 февраля, 2021, 04:09 — ИА Регнум. Смелое заявление белорусского чиновника из министерства сельского хозяйства Алексея Богданова о перспективах торговли белорусским продовольствием с Китаем можно было бы отнести к разряду неудачных шуток. Действительно, наименовав Китай «глобальным рынком», Богданов почему-то предположил, что Белоруссия могла бы нажиться на китайской «неспособности к самообеспечению продовольствием». В том, соответствует ли эта бестактность белорусского чиновника в ситуации с белорусско-китайской торговлей, разбирался постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

По мнению представителя белорусского минсельхозпрода, Китай нуждается в импорте продовольствия и Белоруссия собирается нарастить экспорт продовольственных товаров в Китай до 6 млрд долл. Здесь в одном заявлении уместилось сразу несколько ошибок, которые превращают амбициозный план в пропагандистскую пустышку. Так, например, путь от реальных 200 млн долл., которые составляют нынешний объем белорусских поставок в Китай, до заявленных 6 млрд долл. пролегает через дистанцию неизмеренного еще временного промежутка, а основывать свои планы на якобы зависимости Китая от внешних поставок и вовсе несерьезно.

Китай в торговле прежде всего славен своей способностью к извлечению прибыли, так что и продовольственная тематика для китайских бизнесменов зачастую всего лишь повод к организации масштабных перепродаж. Также не стоит забывать о вывозе на внешние рынки продовольствия, произведенного в самом Китае. Что же тогда остается от амбиций, заявленных белорусским чиновником? Читайте статью Сергей Артёменко «Белоруссия решила спасти Китай от голода».