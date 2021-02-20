Москва, , 16:49 — REGNUM Россия может уже сейчас приступить к созданию тест-системы и прототипа вакцины от птичьего гриппа H5N8, заявил 20 февраля директор центра «Вектор» Ринат Максютов в эфире «Первого канала».

По его словам, приступить к таким работам позволила оперативная расшифровка последней вспышки птичьего гриппа.

«Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма», — сказал Максютов.

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